Nord Stream Race 2019. Российская команда первой прибыла в Хельсинки

Международная парусная регата Nord Stream Race 2019, в которой участвуют пять лодок яхт-клубов крупнейших балтийских стран, завершила свой предпоследний оффшорный этап. Ночной переход из столицы Швеции в Хельсинки быстрее всех прошла представляющая Россию московская команда "Левиафан".

Традиционный турнир яхтсменов Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, проходящий под девизом "Спорт объединяет Балтику", выходит на финишную прямую. Регате предстоит определить победителей прибрежных гонок в Хельсинки и затем лучшую лодку по итогам финального перехода из главного города Страну Суоми в Санкт-Петербург.

А на этапе между Стокгольмом и Хельсинки лучшими стали россияне, второе место заняли яхтсмены Королевского яхт-клуба Швеции, третьими — представители финского Яхт-клуба Аландских островов, а далее команды Северогерманского гоночного союза и Королевского яхт-клуба Дании.

Перед двумя заключительными стартами – прибрежным и оффшорным, — в зачете длинных этапов лидируют россияне и шведы, у которых по 6 баллов. После трех серий коротких гонок первым идет "Левиафан", который также возглавляет и общий зачет, имея 12 баллов. В тройку лучших в общей классификации входят команды Швеции (16 баллов) и Дании (18).