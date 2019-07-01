Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нашумевшее заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе от дальнейших выступлений в России. "Она очень талантливая, но, наверное, многого не знает в плане политики", — заявил Песков. Он добавил, что если у артистки возникнут вопросы, "мы всегда будем готовы ей разъяснить".

Пресс-секретарь президента также отметил, что российские артисты, планирующие выступать в Грузии, должны подумать о безопасности. Он напомнил, что со стороны официальных грузинских властей так и не последовало осуждения "тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны".

Песков в эфире "России 24" также подчеркнул, что в России любят грузинский народ, ценят представителей культуры этой страны и будут ценить их дальше, однако "не готовы воспринимать действия" экстремистов и националистов и русофобские заявления представителей руководства Грузии. Все это "не способствует нормализации отношений, добавил он.