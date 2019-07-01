Песков ответил на вопрос о кадровых перестановках в Росгвардии

В Кремле заявили, что не обладают информацией о кадровых перестановках в руководстве Росгвардии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передает "Интерфакс", на вопрос о возможном назначении экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, Песков ответил:

"Если бы он был подписан, мы бы тогда выпустили. Пока же мы не выпускали ничего".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что заместители главы Росгвардии Сергей Меликов и Сергей Милейко написали рапорты об отставке. По данным источника, Меликов лег в госпиталь на обследование, после которого уходит в отпуск, а затем в отставку.