Российские геймеры стали третьими на турнире по киберспорту в Москве

В столице завершился международный турнир по киберспорту. Шестнадцать команд из разных стран в течение девяти дней боролись за кубок победителей. Лучшие геймеры теперь отправятся на международные соревнования в Шанхай. Кто получил главный приз?

На стадионе ЦСКА сложно найти свободное место, но на трибунах вместо хоккейных фанатов — киберспортивные болельщики. Пришли поддержать российскую команду Virtus.pro или просто "Медведей" в борьбе с европейскими и китайскими коллективами.

Все происходящее зрители видят на четырех гигантских экранах. Сами команды находятся на сцене спиной друг к другу в звуконепроницаемых кабинках, чтобы ничего не отвлекало от процесса. Но сами игроки признаются, что поддержка десятитысячного стадиона слышна через любую шумовую защиту.

Дисциплину Dota называют смесью мини-футбола и шахмат. Команды по пять человек, простая задача — уничтожить базу соперника. Но вариантов сделать это — множество.

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"Я бы сказал, какой-нибудь, наверное, баскетбол по динамике — очень похоже. Но сравнить очень сложно. И хоккей — когда шесть-пять, например, счет", — говорит киберспортивный комментатор Дмитрий Корчевинин.

За приз борются вчерашние школьники и студенты. Тренировки — по 10-12 часов в день. Основная проблема, говорят игроки, — все приходится делать сидя. Поэтому обязательно совмещать виртуальные игры с реальными физическими нагрузками.

"Последние полгода я начал уделять этому время, вечером занимаюсь, стараюсь питаться не всем подряд", — говорит киберспортсмен Никита Кузьмин.

Турнир проводится в Москве четвертый год, в этот раз его посетили рекордные 33 тысячи человек. Двадцать миллионов болельщиков по всему миру следили за трансляциями.

"Очень хотелось бы, чтобы в ближайшие год-два мы увидели ситуацию, когда зеваки проходят, идет какой-нибудь чемпионат Москвы, чемпионат Московской области, заходят, начинают интересоваться. Это, конечно, наша общая мечта — всех, кто занят киберспортом", — говорит генеральный менеджер компании-организатора Максим Маслов.

Российская команда на турнире остановилась в шаге от финала — заняла третье место. Чемпионами стали китайцы. Но чемпионат в Москве — лишь отбор на главный турнир в Шанхае.