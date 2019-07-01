На Дальнем Востоке заложили сразу два ракетных корабля

На судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили два малых ракетных корабля "Удомля" и "Ржев". Всего Тихоокеанский флот России заказал 6 МРК этого проекта. 4 соберут в Хабаровском крае, 2 – в Приморье, сообщает телеканал "Россия 24".

"Удомля" и "Ржев" – это малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт". Водоизмещение – всего 800 тонн, длина — 67 метров. Впрочем, конструкторы смогли разместить на этих МРК 8 пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". Плюс на них установлена 76-миллиметровая артиллерийская установка и комплекс ПВО "Панцирь-МЕ".

Ранее командующий ТОФ заявил, что эти корабли заменят на флоте устаревшие советские МРК проекта "Овод".