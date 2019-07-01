Глава Ла Лиги Тебас: я против возвращения Неймара в чемпионат Испании

Президент футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против возвращения игрока сборной Бразилии Неймара в чемпионат Испании. По мнению функционера, футболист подает не слишком хороший пример молодым футболистам и снижает имидж клубов, которые могут его подписать.

В Испании постоянно муссируются слухи, что Неймар, который два года назад перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 млн евро, может вернуться в один из клубов Ла Лиги. Игроком интересовался мадридский "Реал", а теперь поговаривают, что бразилец вернется в "Барсу".

"Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался в Ла Лигу, — цитирует Теваса испанское издание Marca. – Он не является хорошим примером для подражания. Неймар может быть отличным игроком, но манеры поведения также очень важны в ценностях, которые мы пропагандируем".

Тебас сообщил журналистам, что его организация хочет "привлекать лучших игроков в Ла Лигу": "А вот поведение Неймара в ряде моментов совершенно не подходит для нашего турнира. Мы слишком много работали в этом направлении и не хотим, чтобы подобные возвращения влияли на наш имидж".