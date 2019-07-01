Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Олесю Железняк зрители узнали как актрису после роли Зои Мисочкиной в фильме "Ландыш серебристый" – наивной, умеющей быть преданной и мечтающей о славе девушки.

В "Судьбе человека" Олеся рассказывает о своей жизни, которая во многом схожа с историей героини этого фильма.

Девушка из многодетной рабочей семьи захотела стать актрисой еще в школе и лишь потому, что безответно влюбилась. Олесе казалось: когда она станет знаменитой, любимый пожалеет о том, что не ответил взаимностью.

Потом безответные чувства к мужчинам она испытывала еще не раз.

Да и со Спартаком Сумченко, который после периода тяжелых жизненных испытаний, выпавших на долю Олеси, все-таки стал ее мужем, все складывалось поначалу очень тяжело.

И это – несмотря на то, что на втором курсе ГИТИСа сам Марк Захаров пригласил ее в Ленком. Однако для Олеси это стало тяжелейшим испытанием – она не верила в то, что может быть достойной актрисой в этой знаменитой труппе.

По ее признанию, она тогда всех боялась и ждала, что "все эти люди из телевизора раскроют ее обман".

После двух месяцев репетиций она попала вв больницу и два месяца пролежала в Институте геронтологии: в 21 год ее организм дал сбой, и все ее органы оказались изношенными, как у древней старухи.

Олеся признается, что сама довела себя до такого состояния: на тот момент у нее была "полная раскоординация всего, в первую очередь, нервной системы".

Выписавшись из больницы, она была уверена, что ее история с Ленкомом окончена, но на пятом курсе Железняк туда пригласили вновь.

И тогда же пропавший ранее Спартак Сумченко вернулся в жизнь Олеси и попросил ее руки.

Сегодня она не только востребованная актриса, особо любимая телезрителями по сериалу "Сваты", где ее героиня вытаскивает, казалось бы, безнадежного Митяя.

Олеся- мать четверых детей, а их брак с Сумченко для актерской семьи не совсем обычен. Они не ведут гламурного образа жизни, не нанимают для детей нянек, а распределяют обязанности поровну. Да и себя Олеся принимает такой, какая она есть, не стремясь соответствовать "шаблонам красоты".

Какие события довели актрису в 20 с небольшим до состояния "старухи"? Какими путями она шла к поступлению в театральный? Что рассказывает о реакции людей на нее после роли в сериале "Сваты"? Почему не сразу сложились отношения со Спартаком Сумченко, и чем он ее "мучил"? И ассоциирует ли себя Олеся с героинями фильмов, где она играла? И что считает в своей жизни главным?

В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" актриса Олеся Железняк.