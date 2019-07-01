Новейший ЗРК "Сосна" модернизируют

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси. Как пояснил главный конструктор ЗРК Владимир Уклеев, сейчас на предприятии-производителе разрабатывается система самонаведения для ракет. Кроме того, есть план поставить комплекс на базу боевой машины пехоты БМП-3. Ее грузоподъемность выше, поэтому ЗРК сможет возить с собой дополнительный боекомплект, пишет агентство ТАСС.

На данный момент ракеты "Сосны" наводятся на цель по лазерному лучу. То есть ЗРК может атаковать противника только в прямой видимости. Кроме того, нынешнее шасси, а это легкий тягач МТ-ЛБ, не позволяет возить с собой дополнительные ракеты, поэтому за комплексом должна следовать транспортно-заряжающая машина.

ЗРК "Сосна" – это комплекс малого радиуса действия: предельная дальность перехвата воздушной цели – 10 километров, высота – 5 километров. Пусковая установка состоит из 12 ракет с комбинированными боевыми частями. При прямом попадании в цель срабатывает бронебойно-осколочная БЧ. Если ракета проходит мимо летательного аппарата, то взрывается и создает кольцо из металлических стрежней, которые могут перерубить важные коммуникации самолета или вертолета.