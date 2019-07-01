Wimbledon. Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира

В пригороде Лондона Уимблдоне стартовал третий в сезоне турнир теннисного "Большого шлема" — Открытый чемпионат Великобритании на травяных кортах. Первой из россиянок свой матч стартового круга сыграла Маргарита Гаспарян, победившая немку Анну-Лену Фридсам.

Обе партии закончились со счетом 6:4 в пользу российской теннисистки, которая во втором сете проявила характер, когда при счете 5:4 уступала на своей подаче 30:40. Но соперница не смогла сделать брейк, который помог бы ей сохранить интригу и Маргарита выиграла в двух партиях.