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1 июля 201914:51

Задержки выдачи багажа: аэропорт Шереметьево проверит прокуратура

Светлана Холявчук/ТАСС

Генпрокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проведут проверки в столичном аэропорту Шереметьево на предмет выполнения законодательства о защите прав пассажиров. Проверки связаны систематическими задержками выдачи багажа, передает "Интерфакс".

Сотрудники прокуратуры уже выехали в аэропорт, чтобы на месте изучить ситуацию и дать ей правовую оценку.

В начале июня уже была организована проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, связанная с фактом массовой задержки обработки багажа в Шереметьеве. По итогам проверки руководству внесены представления об устранении нарушений закона.

В связи с поступившими в прокуратуру заявлениями пассажиров возбуждено уже 18 административных дел.

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