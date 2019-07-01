Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

В субботу, 29 июня, президент России Владимир Путин, рассказывая об итогах встречи с принцем Саудовской Аравии, заявил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+, в связи с чем будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Тогда российский лидер уточнил, что соглашение может быть продлено на срок до девяти месяцев.

По словам главы Минэнерго, представители мониторингового комитета, а также другие министры, поддержали общее предложение о продлении на девять месяцев, учитывая параметры сделки прошлого года.

Глава Минэнерго заявил, что будут сохранены квоты и тот же объем, который был и действовал в течение первого полугодия 2019 года, сообщает РИА Новости.

Дальнейшие подробности соглашения ОПЕК+ будут определены в понедельник и вторник, 1 и 2 июля в Вене на заседаниях министров ОПЕК, а также всех стран альянса.