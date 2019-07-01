Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

Осужденный за две драки в центре Москвы футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин проводит последние дни в СИЗО перед отправкой в колонию, где ему, Павлу Мамаеву из "Краснодара" и их подельникам предстоит завершать свою тюремную эпопею.

"Жизнь налаживается, — цитирует Кокорина издание "Московский комсомолец". – Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определенность. К этапу готов. Я и мои родители просили, чтобы нас с братом в одну колонию поместили".

ФСИН, по некоторым данным, эту просьбу Кокориных рассмотрел и удовлетворил. А вот идею о том, чтобы отправить с ними же и Мамаева, почему-то отвергли сразу. Так что и колонии у них будут разные, и даже регионы, где они будут располагаться.

Приговор футболист по-прежнему считает несправедливым: "Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие".

Отвечая на вопрос, чему его научила тюрьма, футболист сказал: "Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?"

Говоря о своем будущем в местах не столь отдаленных, Кокорин размышляет: "Буду заниматься, чем скажут. Не думаю, что там выбор работ. Готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошел. Хотелось бы на юриста или психолога".

Впрочем, Александр точно готов записаться в библиотеку: "Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала "Граф Монте Кристо". Но вообще в нашей стране читать надо только две книги — Уголовный кодекс и Библию. Если одна не поможет, то остается надежда на вторую".

Когда разговор заходит о возможности условно-досрочного освобождения, Кокорин-старший говорит: "Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе".