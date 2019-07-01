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Ситуация на Украине 48 минут назад
Погребинский увидел добрый сигнал от Зеленского
Есть большие надежды, что ситуация на Украине при Владимире Зеленском будет меняться в лучшую сторону. Такую оценку дал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в прямом эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
"На украинском телевидении уже появляются реалистические оценки происходящего. На сегодня это следствие демонополизации телеэфира. Процесс продолжается и расширяется. Есть шанс, что будет корректироваться, соответственно, и общественное мнение, которое очень чувствительно к тому, что звучит на украинских каналах", — подчеркнул политолог.
По его словам, есть небольшие сигналы, которые не то чтобы дают слабую надежду корректировки политического курса, но, тем не менее, являются новыми элементами в сложившейся ситуации на Украине.
"Прежде всего, это отвод войск от станицы Луганской. Украинские вооруженные силы выполнили часть своих обязательств, чего не было на протяжении двух лет, — пояснил эксперт. — Кроме этого, идет публичное противостояние президента Зеленского с людьми команды Порошенко, в том числе, и с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Зеленский все больше начинает понимать, что ему нужно всерьез дистанцироваться от той политики".
По словам Погребинского, украинский лидер уже "готовится к этому".
Также политолог отметил важность того, что вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии признал, что в Керченском проливе была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы.
"Жаль, что это не повторяет или не артикулирует президент Зеленский. Это было бы существенным продвижением по линии ситуации", — отметил эксперт.
Также Погребинский обратил внимание на реакцию лидера партии Зеленского Дмитрия Разумкова, который оценил действия представителей украинской делегации в ПАСЕ неадекватными.
"То есть он явно не социализировался с ними и дал понять, что Украина должна и дальше работать и найти какие-то аргументы", — уточнил политолог.
Погребинский считает, что не стоит напрягать ситуацию для новой украинской команды до "предельно унизительной". "У нас еще будет время жестко их оценить. Тем более, у меня появилась возможность критиковать действия команды Зеленского и его представителей. И даже на украинском телевидении, что тоже дает большие надежды на то, что ситуация будет меняться в лучшую сторону", — заключил эксперт.
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