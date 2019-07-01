Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

Руководитель дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасай Кубасаев приговорен Лефортовским судом Москвы к пяти годам колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона рублей, передает "Интерфакс".

Кубасаеву назначен штраф в размере 10,3 миллиона рублей. Ему запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение пяти лет.

По данным СКР, в 2013-2015 годах Кубасаев получал незаконное вознаграждение от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за покровительство и попустительство по службе.

Кубасаев в общей сложности получил 2 миллиона рублей, наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье.

Однако свою вину экс-глава ФАС Дагестана не признал.