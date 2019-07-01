Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

Видео с участием кортежа Аллы Пугачевой вызвало бурное обсуждение в Сети. На кадрах видно, как лимузин певицы выезжает прямо на перрон Рижского вокзала. Она выходит из машины и в сопровождении охраны садится в вагон. Видео с комментарием "Проводили в Юрмалу" было опубликовано на странице поклонников Пугачевой в соцсети и вызвало массу негодования у подписчиков.

Многие напомнили, что проезд автомобилей по перрону строго запрещен правилами и никакой звездный статус не дает права их нарушать. Правда, нашлись и те, кто встал на защиту певицы — мол, она заслужила. Что интересно, по прибытии в Ригу от вагона до автостоянки Пугачева шла уже пешком.