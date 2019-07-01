В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

На окраине Бамута в Чечне совершено нападение на блокпост полиции.

Как сообщили ТАСС в понедельник в МВД СКФО, в понедельник днем неизвестный мужчина подошел к полицейскому и ударил его ножом, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован. Сотрудник полиции скончался по дороге в госпиталь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего устанавливается.