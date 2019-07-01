"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

Термокружка, которая была замечена в руках президента России Владимира Путина на саммите G20, вызвала внимание у многих СМИ. В Китае она и вовсе уже стала хитом — такой же стакан предлагает приобрести китайская площадка онлайн-торговли Taobao.

Издание Global Times опубликовало на своей странице в Twitter скриншот с китайского сайта, на котором приведен в качестве примера ряд товаров, напоминающих внешне стакан российского лидера. Цена на белую термокружку с золотым гербом варьируется от 50 до 200 юаней — это примерно от 400 рублей до 1,8 тысячи рублей.

Зарубежное издание также приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, почему Путин присутствовал на саммите со своим стаканом: "Это потому, что он постоянно пьет чай из этого термоса".

Китайские интернет-магазины заинтересовались данным предметом после многочисленных сообщений СМИ, понимая, что такой товар может вызвать интерес у покупателей. В одном из объявлений о продаже сообщается: "Копия кружки Путина находится на предпродажной подготовке, которая будет доставлена через две недели".

Один из онлайн-магазинов рассказал Global Times, что кружка российского президента позиционируется в продаже как "высококлассная" и "полезная для здоровья". Также продавец отметил, что получил уже более ста заказов на данный товар.

Ранее президент России появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом. Им он чокнулся с бокалом главы США Дональда Трампа.