Индия срочно покупает противотанковые ракеты для вертолетов, утверждают СМИ

Вооруженные силы Индии закупили у России партию противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, стоимостью 29 миллионов долларов. Контракт заключили в спешке, боеприпасы должны поступить к заказчику в течении трех месяцев, утверждает издание India Today.

Ми-35М – это глубокая модернизация транспортно-боевого вертолета Ми-24. Новая машина, например, получила современные двигатели ВК-2500, композитные лопасти винта из стеклопластикового волокна, новую бортовую электронику.

Вооружение вертолета: встроенная 23-миллиметровая двуствольная пушечная установка НППУ-23. Под крыльями Ми-35 может нести 4 блока неуправляемых ракет С-8, 2 блока более мощных С-13 или 8 противотанковых ракет комплексов "Штурм" и "Атака". Можно предположить, что какие-то из этих боеприпасов и заказала Индия.

Ми-35М сохранил еще советскую концепцию "летающей боевой машины пехоты". У вертолета остался транспортный отсек, где могут разместиться до 8 десантников.