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1 июля 201916:27

Снесенные в Тулуне дома заперли пролет моста под трассой "Сибирь"

Снесенные в Тулуне дома заперли пролет моста под трассой "Сибирь"

Огромный затор под мостом на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" создали снесенные паводком частные дома. Их образовали три сотни снесенных водой деревянных строений. Сообщение по мосту, соединяющему две части разделенного рекой Ия города, прекращено. Для разбора затора может быть использован подрыв. Второй вариант сценария: дождаться спада воды и приступить к разбору завалов при помощи тяжелой техники. Пока была возможность, крыши застрявших под мостом домов срезали с помощью экскаваторных ковшей. При снижении уровня воды часть домов уплывет сама.

Уровень воды в реке снижается каждые два часа на 15-20 сантиметров, сообщает ТАСС. Сейчас уровень воды упал до 10,2 метра. Но это пока не слишком заметно, так как большое количество воды скопилось из-за затора у моста. Пиковый уровень воды составлял до 13,87 метра 29 июня, в то время как критическая отметка подтопления Тулуна составляет 7 метров.

В ночь на 30 июня президент России Владимир Путин провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области подтоплены 6,7 тысячи жилых домов в 83 населенных пунктах. Пострадали почти 3,3 тысячи человек, более шести сотен обратились за медицинской помощью. Госпитализированы 136 человек, из которых 19 — дети.

Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек. К сожалению, семь человек погибли, а девять — пропали без вести.

Жителям Тулуна оказывается первая помощь. Пострадавшим от наводнения выплачено по 10 тысяч рублей на неотложные расходы. В регион завозится чистая питьевая вода, поскольку водозабор также оказался затоплен. В городе отключена подача электричества.

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