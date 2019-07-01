Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения с игроками на этом рынке.

Обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Козаку, отвечающему за эту сферу, глава правительства напомнил, что людям важны цены и на бензоколонке, и в авиакассе. Если же "кто-то заиграется" и решит, что в отсутствие соглашений "можно проводить какую-то самостоятельную политику" на рынке, "он за это поплатится" – правительству придется вернуться к непопулярным для топливных компаний мерам.

В свою очередь, Козак заверил, что правительство не отказывается от сдерживания цен на моторное топливо – вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом.