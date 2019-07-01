Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Италию проведет переговоры с руководством страны, а также встретится с Папой Римским.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск 4 июля примет президента России Владимира Путина. Предполагаемые темы разговора — война в Сирии и конфликт на Украине.

В пресс-службе Кремля подтвердили данную информацию официальным сообщением. Запланированы переговоры Владимира Путина с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте.

Во время встреч ключевыми темами для обсуждения станут вопросы российско-итальянского сотрудничества в политике, торговле и экономике, культурно-гуманитарной сфере. Также планируется обсудить актуальные международные и региональные темы, сообщает РИА Новости.

Предполагается совместное участие Путина и Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Также Владимир Путин посетит Ватикан, чтобы встретиться с папой Римским Франциском.