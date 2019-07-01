В аэропорту Бен-Гурион готовится сесть самолет с неисправным шасси

В аэропорту Тель-Авива к аварийной посадке готовится самолет с неисправным шасси, летящий из немецкого Кельна. На его борту находится полторы сотни пассажиров, сообщает РИА Новости.

В аэропорту лайнер встречают около ста машин и мотоциклов скорой помощи, а также реанимационных автомобилей.

По данным израильских СМИ, речь идет о самолете болгарской авиакомпании Electra Airways.