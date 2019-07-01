"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-8HG компании Air India Express выкатился с взлетно-посадочной полосы после приземления. Инцидент снял на видео один из пассажиров самолета.

В минувшее воскресенье, 30 июня, воздушное судно выполняло рейс IX384 из Дубая в Мангалур – город в штате Карнатака на юго-западе Индии.

После приземления Boeing выехал за пределы полосы и застрял в дренажной канаве.

На борту самолета находились 182 человека. Как сообщают местные СМИ, никто из них не пострадал.