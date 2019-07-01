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1 июля 201916:55

В Москве девочка засунула пальцы в слив ванны и застряла, ее спасали 4 часа

Московский Комсомолец

Несчастный и в то же время нелепый инцидент случился в воскресенье, 30 июня, в Западном округе Москвы. Трехлетняя девочка во время купания засунула пальцы в сливное отверстие ванны и не смогла вытянуть их оттуда.

О случившемся сообщает издание "Московский комсомолец". Стоит отметить, что девочка принимала ванну под присмотром мамы, но из-за обилия пены и плавающих игрушек женщина не разглядела того, что ее ребенок попал в беду.

Вероятной причиной инцидента стало любопытство девочки, которая выдернула заглушку ванны и сунула пальцы в слив. Обратно ребенок руку вытянуть не смог — в сливном отверстии застряли указательный и средний пальцы.

Родители незамедлительно вызвали врачей и спасателей, которые пытались помочь ребенку на протяжении четырех часов. Сначала пробовали разобрать сифон внизу ванны, после чего смазали специальной жидкостью сливное кольцо, благодаря чему удалось открутить его. Спасатели не рискнули довести операцию по спасению до конца в квартире, поскольку к этому моменту пальцы девочки сильно опухли и кольцо слива было бы проблематично срезать.

Медики пытались облегчить боль ребенка обезболивающим уколом, но было принято решение отвезти трехлетнюю девочку в больницу. Ей сделали наркоз, после чего все-таки удалось срезать сливное кольцо. На следующий день девочка уже пришла в себя, ее самочувствие улучшилось.

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