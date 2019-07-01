Богдан Киселевич вернулся из НХЛ в ЦСКА

Хоккейный ЦСКА на своем официальном сайте анонсировал возвращение российского защитника Богдана Киселевича из клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс". Стороны подписали контракт сроком три года.

В Северной Америке 29-летний россиянин выступал на протяжении одного сезона. За время выступления за океаном Киселевич сменил две команды – начинал он во "Флориде Пэнтерз", а завершал уже в "Виннипеге". За один сезон в НХЛ он принял участие в 32 встречах, набрав в них восемь очков (0+8).

Примечательно, что Киселевич переехал в НХЛ перед началом сезона 2018/19 именно из ЦСКА. В составе красно-синих защитник выступал с 2014 по 2018 год. На его счету 239 матчей за столичный клуб, а также звание чемпиона России, дважды он становился серебряным призером КХЛ.