В парламент Гонконга ворвались сотни демонстрантов

Крайне агрессивные демонстранты, бросавшие в полицейских каустическую соду, после нескольких часов штурма ворвались в здание гонконгского парламента. Все сотрудники законодательного собрания Гонконга был эвакуированы. В здании находятся только полицейские.

Полиция предупредила протестующих, что все, кто появится в здании парламента, будут немедленно задержаны. Демонстранты одеты в черные футболки и желтые каски. На лицах у протестующих маски, респираторы и очки.

В Гонконге на фоне штурма парламента уровень опасности был повышен до красного. Участники беспорядков отрывали от здания металлические детали отделки. Толпы с силой били по закаленному стеклу всем, что попадало под руки – обломками труб, железными прутьями и металлическими защитными барьерами.

Демонстранты 1 июля 2019 года вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Демонстрация приурочена к 22 годовщине возвращения Гонконга от Великобритании Китаю. На 50 лет город получил статус специального административного района Китая, который проводит курс "одна страна, две системы".

Массовые протесты вспыхнули в ответ на инициированный местными законодателями законопроекта, по которому будет создан механизм выдачи в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске лиц для судебного преследования. Оппозиция считает, что законодательная новелла будет распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, что ущемляет демократические свободы гонконгцев. Это привело к многочисленным столкновениям между протестующими и полицией.