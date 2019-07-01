Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 12 человек

В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек, без вести пропали 9 жителей. Такие данные озвучил сегодня вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий стихийного бедствия.

"751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется", — добавил он, передает телеканал "Россия 24".

Наводнение началось в регионе в конце июня. В самой сложной ситуации оказался город Тулун, где уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превысил критические отметки. Всего паводок затронул 83 населенных пункта Иркутской области и почти 33 тысяч человек. Из зоны бедствия спасатели эвакуировали более тысячи жителей.

По данным на 1 июля остаются подтопленными 3 296 домов в 55 населенных пунктах.