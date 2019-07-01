"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

На Ямале житель Нового Уренгоя увидел медведя, выпрашивающего подачки на дороге. Животное не проявляло агрессии и не боялось людей.

Встреча автолюбителей и дикого зверя произошла в минувшее воскресенье около поселка Правохеттинский. Издание N24.RU приводит слова очевидца, снявшего попрошайку на камеру мобильного телефона: "Остановились, немного покормили и поснимали его. Как ни странно, страшно не было. А вот интересно было: всё-таки с 2011 года живу в Уренгое и наконец посчастливилось увидеть медведя".

По словам автора видео, животное расположилось в одном из стояночных карманов и с удовольствием принимало дары от водителей и пассажиров.

Между тем, специалисты настоятельно рекомендуют не прикармливать медведей и стараться избегать контакта с ними, поскольку животные, потерявшие страх перед человеком, зачастую добывают еду на мусорках или выпрашивая подачки и могут нападать на людей.