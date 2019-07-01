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1 июля 201917:08

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

EPA

В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве благополучно приземлился самолет с поврежденным шасси, передает "Интерфакс". Перед посадкой в аэропорту были приостановлены прием и отправка самолетов.

На борту Boeing 737 авиакомпании Electra Airways находились 152 пассажира. При посадке ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

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