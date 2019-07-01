Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

В семье Николая Баскова большая утрата. Накануне, 30 июня, после продолжительной болезни скончался его отец Виктор Владимирович. Ему было всего 67 лет.

Поклонники артиста знают о том, как Николай привязан к семье. Он всегда с большой теплотой и благодарностью говорит о своих родителях.

В прошлом Виктор Владимирович был военнослужащим, и певец не раз говорил о том, как гордится своим отцом — "сильным, мудрым, чутким и заботливым, настоящим полковником".

Те, кто интересуется жизнью Баскова, всегда отмечали, как молодо выглядел отец Николая, и потому новость о его смерти стала неожиданной.

Как пишет "СтарХит", артист узнал о том, что его отец ушел из жизни, в Минске, когда готовился к выступлению на концерте во время Европейских игр.