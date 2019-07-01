МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

Москва предлагала Вашингтону рассмотреть вопрос обмена заключенными и возвращения России захваченной дипломатической собственности. В частности, можно было бы обменять летчика Ярошенко, сообщил сегодня заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Освободите Ярошенко. Поменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните собственность дипломатическую, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, предполагающей абсолютный дипломатический иммунитет этих объектов, но в нарушение частного права. Незыблемость частной собственности — это основа, на которой взросли сами США. И сейчас они ее же отрицают подобного рода действиями", — заявил дипломат, выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай", передает телеканал "Россия 1"

При этом Рябков отметил, отклика на эти предложения от американской стороны Россия не получила.

"Американцам известно о вариантах обмена, которые мы были бы готовы рассмотреть. Это делалось путем дипломатической переписки, но отклика, по крайней мере того отклика, на который мы хотели бы рассчитывать с учетом тяжести гуманитарного случая и всех обстоятельств, связанных с нахождением Константина Ярошенко в тюрьме, мы не получили", — указал Рябков.

По мнению замглавы МИД РФ, обсуждать возможные обмены, отличающиеся от тех схем обмена, которые уже были предложены американцам, было бы неправильно.

Россиянин Константин Ярошенко был арестовали в 2010 году в Либерии. Американские власти обвинили его в том, что он якобы собирался доставить в США крупную партию наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Сам летчик называет дело сфабрикованным и политически мотивированным.