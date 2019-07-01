"МанЮнайтед" подписал новый контракт с Рэшфордом

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового контракта со своим нападающим Маркусом Рэшфордом. Срок соглашения на обновленных условиях равняется четырем годам и продлится до лета 2023 года.

Кроме того, новый контракт англичанина подразумевает его автоматическое продление еще на один сезон, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт манкунианцев. Финансовые условия сделки неизвестны, но ранее Вести.Ru сообщали о том, что клуб готов удвоить оклад Рэшфорда и платить ему 300 тысяч фунтов в неделю.

Рэшфорд является воспитанником клубной академии "МЮ". На взрослом уровне 21-летний форвард выступает за "красных дьяволов" с 2016 года. С тех пор он провел в футболке "Юнайтед" 111 матчей, став автором 27 голов. Также на его счету 32 матча и семь голов за сборную Англии.