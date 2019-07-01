Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

Суд вынес приговор в отношении четырех участников банды Шамиля Басаева, участвовавших в вооруженном мятеже в Дагестане в 1999 году.

Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимова и Батырбека Бакиве признали виновными в вооруженным мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Все четверо отправятся в колонию строгого режима, но на разные сроки. Бакиев – на 19 лет, Даутов – на 16 лет, Мухатдинов – на 14 лет, Аджибрагимов – на 13 лет, передает "Интерфакс".

В ходе мятежа 1999 года боевики убили 33 человека, причинили телесные повреждения различной степени тяжести 34 людям.