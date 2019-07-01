Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

В "Прямом эфире" предполагаемая дочь Ролана Быкова согласилась сдать тест ДНК. Если подтвердится родство Марии — дочери актрисы Галины Стахановой – с прославленным режиссером и актером, то она будет его единственным ребенком.

Ранее "королева эпизода", а с недавних пор – "всероссийская бабушка" из фильмов "Елки" актриса Галина Стаханова в программе "Судьба человека" призналась Борису Корчевникову в том, что в молодости была в близких отношениях с Быковым, но потеряла его ребенка.

Позже, однако, актриса, которая официально замужем никогда не была, родила дочь Машу. Имя отца она всегда скрывала.

Теперь же Мария, предполагая, что ее отец – Ролан Быков, решилась на тест ДНК, чтобы выяснить, так ли это?

Вдова Ролана Быкова – Елена Санаева, однако, не верит в то, что между Стахановой и Быковым были серьезные отношения.

Актриса рассказывает, что Галина, которая в молодости жила рядом со Студенческим театром на первом этаже коммуналки, выставляла на подоконнике бутылку водки, чтобы завлечь мужчин.

Возможно, залетал и Быков, но действительно серьезный роман, по словам Санаевой, был в актера только с Ией Саввиной.

Санаева рассказывает, что еще при жизни Быкова им часто присылали детские фотографии и приписывали артисту отцовство.

Она предполагает, что если Мария Стаханова действительно была бы дочерью артиста, то он признал бы ее еще при жизни, пустил в семью.

"Да и похожа, как свинья на коня", – добавляет Санаева.

Почему Мария именно сейчас решила выяснять правду о своем отце? Что сама Галина Стаханова говорит о возможности отцовства Ролана Быкова и как вспоминает свои бурные молодые годы?

Как, не будучи официально замужем, решилась родить "для себя", и что вспоминает о своих отношениях с Роланом Быковым?

Что рассказывают свидетели романа Галины Стахановой и Ролана Быкова? И что показал тест ДНК?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".