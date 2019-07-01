Спартаковец Боккетти близок к возвращению в Серию "А"

Итальянский защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти в текущее трансферное окно может досрочно расторгнуть свой контракт с красно-белыми и вернуться в Италию. Заинтересованность в Бокетти проявляет "Дженоа".

О потенциальном уходе итальянца из "Спартака" в клуб из Генуи сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. 32-летний Боккетти уже защищал цвета "Дженоа" на протяжении трех лет – с 2008 по 2010 года.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун признался, что Боккетти является одним из тех футболистов, кто покинет команду этим летом. Итальянский игрок оборонительной линии защищал цвета "Спартака" с 2013 года и за это время стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.