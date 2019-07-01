Умерла актриса Надежда Чередниченко

В возрасте 91 года 14 июня ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Чередниченко. Об этом сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации, ссылаясь на родственников актрисы.

Надежда Чередниченко запомнилась своими ролями в следующих кинолентах: "Первая перчатка", "Матрос Чижик", "Душечка", "Чемпион мира", "Когда поют соловьи", "Координаты неизвестны".

Чередниченко родилась на Украине, в Богуславе. В 1949 году она закончила ВГИК, после окончания которого стала актрисой Театра-студии киноактера. Там она проработала более тридцати лет.

Чердниченко выпускница Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, она активно выступала с концертами классического репертуара в роли певицы.

Актриса была замужем за актером Иваном Переверзевым и кинооператором Петром Тодоровским.

Много лет актриса проживала за рубежом, в США, где она и скончалась.