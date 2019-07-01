Отдельное дело: младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Дела трех сестер Хачатурян будут рассматриваться в Басманном суде Москвы раздельно. Из уголовного дела выделена часть в отношении младшей сестры Марии. Она признана невменяемой, поэтому ее дело будет слушаться отдельно от дела ее двух сестер. В момент убийства отца девушке было 17 лет.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян продлили до 28 июля, добавляет ТАСС. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у 57-летнего Михаила Хачатуряна отмечались расстройства личности. Кроме того, и у его старшей дочери эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

Сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца. При этом в обвинительном заключение следствие отметило, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего.

Защитники обвиняемых в конце июня 2019 года подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении девушек в качестве обвиняемых в окончательной редакции. По мнению адвокатов, девушки действовали в рамках необходимой обороны от насилия со стороны отца, продолжавшегося многие годы.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом. Он длительное время причинял им моральные и физические страдания. Свою вину они признали.

Девушкам инкриминируется статья об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей — отправка на принудительное лечение.