Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

На травяных кортах Лондона продолжается первый день теннисного турнира "Большого шлема" – Уимблдона. В борьбу вступил первая ракетка России Карен Хачанов, который успешно решил задачу по выходу во второй круг соревнования.

На старте Уимблдона Хачанову противостоял корейского теннисиста Квон Сон У. Встреча завершилась победой россиянина по итогам четырех сетов и завершилась со счетом 3:1 в пользу 23-летнего россиянина – 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Поединок продолжался на протяжении 3 часов 10 минут.

Соперником Хачанова по второму кругу соревнования станет испанец Фелисьяно Лопес. Встреча состоится третьего июля.