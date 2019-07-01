Испанский суд вынес приговор россиянке за жестокое убийство мужа-немца

14 лет в тюрьме проведет россиянка Светлана Батукова за жестокое убийство своего мужа-немца в 2016 году. Такой приговор вынес испанский суд. Тело 70-летнего гражданина Германии Хорста Ганса Хенкельса было найдено в его доме в Кала-Мильор на острове Майорка.

Прокуратура посчитала, что женщина дала мужу медицинские или наркотические вещества, обездвижившие его. После этого она отрезала куски мяса с его рук и бросила собакам. Мужчина скончался от потери крови и последующего за этим гиповолемического шока, напоминает РИА Новости. Прокуратура требовала лишить россиянку свободы на 25 лет.

Светлана Батукова виновной себя не признала. Она заявила, что на ее мужа напали собаки. Суд с версией прокуратуры, что Батукова натравила собак на живого супруга, не согласился. Суд посчитал, что собаки покусали мужчину уже после того, как он умер. Однако, по мнению судьи, действия женщины были чрезвычайно тяжкими. И не только от того, что она лишила человека права на жизнь, но и из-за проявленного ею хладнокровия. Об особой жестокости в ее поведении. Как посчитал суд, говорит то, что она не вызвала медиков к человеку, который лишился возможности защищаться из-за своего беспомощного состояния.

Адвокат Мигель Мир обратил внимание на несоответствия в деле Светланы Батуковой. В частности, в первую очередь на то, что на ноже отсутствуют отпечатки женщины. Защитник 49-летней россиянки намерен подать протест на судебный вердикт.