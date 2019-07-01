Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 июля 201918:47

Испанский суд вынес приговор россиянке за жестокое убийство мужа-немца

14 лет в тюрьме проведет россиянка Светлана Батукова за жестокое убийство своего мужа-немца в 2016 году. Такой приговор вынес испанский суд. Тело 70-летнего гражданина Германии Хорста Ганса Хенкельса было найдено в его доме в Кала-Мильор на острове Майорка.

Прокуратура посчитала, что женщина дала мужу медицинские или наркотические вещества, обездвижившие его. После этого она отрезала куски мяса с его рук и бросила собакам. Мужчина скончался от потери крови и последующего за этим гиповолемического шока, напоминает РИА Новости. Прокуратура требовала лишить россиянку свободы на 25 лет.

Светлана Батукова виновной себя не признала. Она заявила, что на ее мужа напали собаки. Суд с версией прокуратуры, что Батукова натравила собак на живого супруга, не согласился. Суд посчитал, что собаки покусали мужчину уже после того, как он умер. Однако, по мнению судьи, действия женщины были чрезвычайно тяжкими. И не только от того, что она лишила человека права на жизнь, но и из-за проявленного ею хладнокровия. Об особой жестокости в ее поведении. Как посчитал суд, говорит то, что она не вызвала медиков к человеку, который лишился возможности защищаться из-за своего беспомощного состояния.

Адвокат Мигель Мир обратил внимание на несоответствия в деле Светланы Батуковой. В частности, в первую очередь на то, что на ноже отсутствуют отпечатки женщины. Защитник 49-летней россиянки намерен подать протест на судебный вердикт.

Сейчас

17:39

Умерла актриса Надежда Чередниченко

16:54

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

16:18

В аэропорту Бен-Гурион готовится сесть самолет с неисправным шасси

15:21

Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

14:47

Новак: все страны за продление сделки ОПЕК+

14:30

Зеленский собирается наказать главу МИД Климкина

11:11

Free Russia угрожает конституционному строю России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 12 человек

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 12 человек

2 часа назад
В парламент Гонконга ворвались сотни демонстрантов

В парламент Гонконга ворвались сотни демонстрантов

2 часа назад
Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо

Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо

2 часа назад
МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

1 час назад
Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

1 час назад
В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

13 часов назад
Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии

Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии

2 часа назад
Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

3 часа назад
Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

50 минут назад
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

4 часа назад
"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

3 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

13 часов назад
2 274
Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

4 часа назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки

VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки

44 минуты назад
Умерла актриса Надежда Чередниченко

Умерла актриса Надежда Чередниченко

1 час назад
Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

1 час назад
Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

1 час назад
Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

1 час назад
В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

2 часа назад
В Android появится простой обмен большими файлами без интернета

В Android появится простой обмен большими файлами без интернета

2 часа назад
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

2 часа назад
"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

2 часа назад
Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

2 часа назад
"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

2 часа назад
Новое слово в биометрии: лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью

Новое слово в биометрии: лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью

3 часа назад
В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

3 часа назад
Индия срочно покупает противотанковые ракеты для вертолетов, утверждают СМИ

Индия срочно покупает противотанковые ракеты для вертолетов, утверждают СМИ

3 часа назад
Пятеро взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае

Пятеро взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае

3 часа назад
Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

3 часа назад
Погребинский увидел добрый сигнал от Зеленского

Погребинский увидел добрый сигнал от Зеленского

3 часа назад
Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

3 часа назад
Зеленский собирается наказать главу МИД Климкина

Зеленский собирается наказать главу МИД Климкина

4 часа назад
Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

5 часов назад
Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС, чтобы доказать неправоту Путина

Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС, чтобы доказать неправоту Путина

5 часов назад
Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников

Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников

6 часов назад
Панды в Интернете: Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера бамбуковых медведей

Панды в Интернете: Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера бамбуковых медведей

6 часов назад
Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

6 часов назад
На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

6 часов назад
Интернет-компании потребовали у "Яндекса" равного доступа к пользователям

Интернет-компании потребовали у "Яндекса" равного доступа к пользователям

7 часов назад
Большая маленькая Россия. Фотолента

Большая маленькая Россия. Фотолента

7 часов назад
Кофе поможет сбросить вес

Кофе поможет сбросить вес

7 часов назад
Появились кадры с места авиакатастрофы в США, унесшей десять жизней

Появились кадры с места авиакатастрофы в США, унесшей десять жизней

7 часов назад
Модели АвтоВАЗа подорожали, но не все

Модели АвтоВАЗа подорожали, но не все

8 часов назад
Появилось фото Ан-26, выкатившего с полосы после посадки на Чукотке

Появилось фото Ан-26, выкатившего с полосы после посадки на Чукотке

8 часов назад
Биометрические банкоматы заработают в России до конца года

Биометрические банкоматы заработают в России до конца года

8 часов назад
Обнаружен неожиданный источник опасности алкогольных напитков

Обнаружен неожиданный источник опасности алкогольных напитков

8 часов назад
ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России

ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России

9 часов назад
С 1 июля снижается пошлина на экспорт нефти из России

С 1 июля снижается пошлина на экспорт нефти из России

14 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15