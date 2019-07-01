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Паводок 16 минут назад
12 человек погибли, десятки пострадали: в Иркутской области бурным потоком сносит дома
МЧС усилила группировку по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Как сообщается, в зоне подтопления остаются 55 населенных пунктов. Пострадали жилые дома, в которых проживают порядка десяти тысяч человек. Самая напряженная ситуация — в городе Тулун. Там снесенные потоком воды дома образовали затор у моста федеральной трассы "Сибирь". Сообщение между двумя частями города прекращено.
В очереди за водой и продуктами тысячи жителей Тулуна. Помощь в Иркутскую область приходит со всей России. Сто тонн гуманитарного груза уже доставили самолетами. Его должны получить жители пятидесяти пяти пострадавших населенных пунктов.
"Данные практически никакие не берем, только фамилию, без имени и отчества, а также адрес, где проживал человек. Смотрим, попал частный дом в зону затопления или это пятиэтажный дом. Если пятиэтажный, даем сухой паек, если это зона затопления и у людей ничего не осталось, то выдаем полный набор. В него входят продукты первой необходимости (тушенка, хлеб обязательно, сгущенка, сахар, чай). Очень нужна вода, детское питание", — рассказывает волонтер Марина Миронова.
Только по официальным данным пострадавшими считаются десять тысяч жителей. Сегодня стало известно, что число погибших достигло двенадцати человек. Сложная ситуация остается в Тулуне. Там под водой по-прежнему треть всего города.
За прошедшие сутки уровень воды упал на три метра и теперь на улицах Тулуна начались восстановительные работы, поскольку только недавно они еще были частью города. Теперь главная задача спасателей — освободить эту территорию от домов и всего, что от них осталось.
Как минимум два десятка поселков остаются отрезанными от внешнего мира. Добраться туда пока можно только на вертолете. Но и там, куда есть возможность доехать на автомобиле, ситуация непростая. Людям нечем выкачивать воду из домов, а от дорог ничего не осталось.
Питьевую воду развозят в цистернах и раздают в центрах помощи. Сколько времени уйдет на то, чтобы возобновить водоснабжение — пока не ясно. Насосные и электростанции все еще затоплены. В районы завезли десятки тонн питьевой воды.
"Нормально, водовозки везде стоят. Так что без воды не останемся. Цены на продукты нормальные, не поднимают еще. А чего поднимать-то? Люди звери что ли?", — комментирует местная жительница.
Передвигаться между двумя частями города Тулун можно только по воде. Так перевозят людей, пациентов больниц и деньги на выплаты материальной помощи. Как только вода уходит, люди бросаются к своим домам и пытаются спасти все, что осталось. Чаще всего спасать уже нечего.
Пострадавшие комментируют ситуацию:
— У меня все ушло. У меня кроме этого дома на даче уплыли баня и гараж, огород весь затопило. Ничего нет.
— У брата дом уплыл, у сестры рядом тоже.
Четвертые сутки перекрыт участок федеральной трассы. Эта транспортная "артерия" связывает Сибирь и Дальний Восток. Перед городом сейчас скопились сотни грузовиков. Специалисты опасаются, что мост может быть поврежден, ведь на него давят снесенные течением дома. Скорее всего завтра после исследования саперы будут их взрывать, чтобы дать большой воде уйти.
В пострадавших районах продолжают выплачивать первую материальную помощь. Кроме того, люди получат компенсацию за потерю имущества и ущерб здоровью. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Всего для пострадавших выделили почти миллиард рублей. Оценить весь нанесенный ущерб региону только предстоит специалистам. К выходным синоптики прогнозируют новые ливни.
Министерство обороны направило в Иркутскую область более тысячи человек и порядка трехсот единиц техники. В том числе несколько вертолетов и самолет. Военные будут расчищать затронутые паводком районы, а также следить за биологической обстановкой в регионе, эвакуировать пострадавших и оказывать медицинскую помощь.
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