Полиция пообещала силой разогнать демонстрантов в Гонконге

Полиция призвала протестующих в Гонконге освободить захваченное здание местного законодательного собрания. В противном случае стражи порядка пообещали применить силу "в необходимых масштабах", передает "Интерфакс".

На кадрах, распространяемых с места событий, видно, что все здание занято людьми, на головах у которых белые и желтые каски, а в руках — зонтики.

Массовые акции протеста в Гонконге были вызваны поправками в законодательство, позволяющими местным властям выдавать в континентальный Китай и в другие страны подозреваемых в различных преступлениях. Оппозиция считает, что данные изменения распространятся не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Сегодня днем участники манифестаций полностью взяли под свой контроль здание местного законодательного собрания, причем полицейские практически не препятствовали протестующим. В связи с этим власти объявили в городе красный – наивысший — уровень тревоги.