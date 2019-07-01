"Локомотив" расстался с грузинским вундеркиндом

Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. 17-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды в течение полугода. Срок его аренды истек 30 июня.

"Локомотив" благодарит Хвичу за время в клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении на официальном сайте "Локомотива". В команду он был приглашен главным тренером команды Юрием Семиным, который теперь не скрывает своего разочарования уходом игрока.

"Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем с ним полноценный контракт, ведь он суперталантливый парень, — признается Семин, которого цитирует Чемпионат.Com. – За эти полгода сотрудничества мы много работали и вложили много труда в его развитие. Из-за его ухода у меня потекли слезы".

В составе "Локомотива" Кварацхелия принял участие в семи матчах российской премьер-лиги и забил один гол.