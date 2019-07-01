Wimbledon. Кудерметова и Потапова успешно стартовали на британских кортах

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова победами ознаменовали свой старт на третьем в сезоне турнире серии "Большого шлема" – Уимблдоне. Соревнования проходят на травяных кортах Лондона.

Кудерметова в первом матче Уимблдона встречалась с бельгийской теннисисткой Исалин Бонавентюр. Россиянка не оставила сопернице шансов на победу и выиграла по итогам двух сетов – 6:2, 6:4. На корте теннисистки провели 1 час 17 минут. Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница пары Каролин Возняцки (Дания) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Потапова же на старте британского чемпионата была сильнее швейцарки Хиль Белен Хайман. Этот матч стал чуть более упорным. Уроженка Швейцарии взяла первый сет (6:2), однако 18-летняя россиянка перехватила инициативу и выиграла последующие две партии – 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Вов тором круге Потапова сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Напомним, что накануне успешно решили задачу по выходу в следующий этап Уимблдона Маргарита Гаспарян. В мужской же сетке соревнований был успешен и Карен Хачанов.