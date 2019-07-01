1 июля 201919:11
Российские корабли на всякий случай контролируют учения Sea Breeze
Боевые корабли российского Черноморского флота следят за ходом учений Sea Breeze 2019, чтобы оперативно отреагировать на возможную нештатную ситуацию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Ране стало известно, что российский сторожевик "Сметливый" наблюдает за американским эсминцем USS Carney. Корабль ВМФ США пришел в Черное море как раз ради участия в маневрах.
Учения Sea Breeze – одни из крупнейших в регионе. В них принимают участие 3 тысячи военных из 19 стран, среди которых США, Великобритания и Украина. Маневры стартовали 1 июня и завершатся 12 июня.
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