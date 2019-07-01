В Екатеринбурге появился сад автора "Малахитовой шкатулки". Посетить его с сегодняшнего дня могут все желающие. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

Садик во дворе мемориального дома-музея по улице Чапаева в уральской столице хранит посаженные самим сказителем деревья: березы, яблони, липы. По словам директора Объединённого музея писателей Урала Ирины Евдокимовой, под ними любила проводить время семья Бажова.

Знаменитый сказочник, автор любимых с детства "Серебряного копытца" и "Медной горы хозяйки" был известен своей любовью к хозяйственной деятельности. Как рассказывала его дочь, он с удовольствием огородничал: высаживал овощи, картофель. Кроме того, Бажов часто проводил время в своей мастерской, находящейся тоже в этом дворе. Здесь же находятся уральские минералы, собранные писателем.