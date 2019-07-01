Тема:

Ситуация на Украине 52 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 июля 201919:58 Екатерина Миронова

Планы Зеленского: уволить главу МИД и переехать в кабинет со стеклянными стенами

Планы Зеленского: уволить главу МИД и переехать в кабинет со стеклянными стенами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об уходе и призвал своих сторонников объединяться. Все это последовало после решения Владимира Зеленского привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Украинский президент не смог простить министру того, что тот не согласовал ответ России по задержанным украинским морякам.

То ли конфликт с президентом повлиял, то ли политическая игра Верховной рады наскучила. Две недели назад нардепы провалили голосование об отставке министра. Сегодня вопрос о повторном обсуждении саботировал комитет. Климкин решил не ждать парламентского разрешения.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", — заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Уйти просто так у министра, похоже, не получится. Владимир Зеленский требует привлечь его к ответственности. Украинского президента возмутило, что неделю назад Климкин не поставил его в известность о полученной от российского МИД ноты, которая касалась возможности освобождения украинских моряков. Зеленский об этом узнал из Интернета.

"Учитывая то, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого прошу проинформировать", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем сам Владимир Зеленский готовится к переезду. Офис главы государства намерены перенести с Банковой улицы в здание Украинского дома, в котором когда-то, кстати, был музей Ленина. Уже готов проект: интерьер в стиле лофт, стены между кабинетами будут стеклянными, прямо в здании посадят деревья и разобьют фонтан, а еще сделают спортзал, кафе и целый этаж под парковку.

Сейчас в Украинском доме регулярно проходят ярмарки, фестивали, конференции и благотворительные концерты. Последние этажи заняты экспонатами музея Киева: археологические находки, мебель, газеты — 300 тысяч единиц. Хранители явно не в восторге от перспектив переезда.

- Вы представляете, как все это упаковать? А вещи, а инвентарь? Меня аж трясет.

Состояние здания запущенное. Потратить на реконструкцию команда Зеленского собирается по предварительной смете около 11 миллионов долларов. Уверяют: ни копейки из бюджета, все исключительно частные инвестиции. Здание на Банковой намерены сделать художественной галереей.

Ранее по теме

Сейчас

20:30

Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом

19:11

Российские корабли контролируют учения Sea Breeze

17:39

Умерла актриса Надежда Чередниченко

16:54

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

16:18

В аэропорту Бен-Гурион готовится сесть самолет с неисправным шасси

15:21

Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

14:47

Новак: все страны за продление сделки ОПЕК+

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Иран нарушил "ядерную сделку" и готов к дальнейшим шагам

Иран нарушил "ядерную сделку" и готов к дальнейшим шагам

1 час назад
Планы Зеленского: уволить главу МИД и переехать в кабинет со стеклянными стенами

Планы Зеленского: уволить главу МИД и переехать в кабинет со стеклянными стенами

43 минуты назад
12 человек погибли, десятки пострадали: в Иркутской области бурным потоком сносит дома

12 человек погибли, десятки пострадали: в Иркутской области бурным потоком сносит дома

1 час назад
Российские корабли на всякий случай контролируют учения Sea Breeze

Российские корабли на всякий случай контролируют учения Sea Breeze

1 час назад
МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

2 часа назад
В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

15 часов назад
Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии

Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии

4 часа назад
Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

5 часов назад
Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

2 часа назад
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

5 часов назад
"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

4 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

14 часов назад
2 520
Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

5 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки

VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки

2 часа назад
Умерла актриса Надежда Чередниченко

Умерла актриса Надежда Чередниченко

2 часа назад
Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

2 часа назад
Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

2 часа назад
Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

2 часа назад
Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

3 часа назад
Последний экземпляр Chevrolet Corvette C7 оказался дороже Bugatti Chiron

Последний экземпляр Chevrolet Corvette C7 оказался дороже Bugatti Chiron

3 часа назад
В Android появится простой обмен большими файлами без интернета

В Android появится простой обмен большими файлами без интернета

3 часа назад
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

3 часа назад
"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

4 часа назад
Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

4 часа назад
Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо

Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо

4 часа назад
"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

4 часа назад
Названы самые популярные в России дизельные автомобили

Названы самые популярные в России дизельные автомобили

4 часа назад
Новое слово в биометрии: лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью

Новое слово в биометрии: лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью

4 часа назад
В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

4 часа назад
Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

5 часов назад
Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

5 часов назад
Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

6 часов назад
Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС, чтобы доказать неправоту Путина

Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС, чтобы доказать неправоту Путина

7 часов назад
Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников

Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников

7 часов назад
Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

7 часов назад
На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

7 часов назад
Интернет-компании потребовали у "Яндекса" равного доступа к пользователям

Интернет-компании потребовали у "Яндекса" равного доступа к пользователям

8 часов назад
Большая маленькая Россия. Фотолента

Большая маленькая Россия. Фотолента

8 часов назад
Кофе поможет сбросить вес

Кофе поможет сбросить вес

9 часов назад
Биометрические банкоматы заработают в России до конца года

Биометрические банкоматы заработают в России до конца года

10 часов назад
Обнаружен неожиданный источник опасности алкогольных напитков

Обнаружен неожиданный источник опасности алкогольных напитков

10 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15