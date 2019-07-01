Планы Зеленского: уволить главу МИД и переехать в кабинет со стеклянными стенами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об уходе и призвал своих сторонников объединяться. Все это последовало после решения Владимира Зеленского привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Украинский президент не смог простить министру того, что тот не согласовал ответ России по задержанным украинским морякам.

То ли конфликт с президентом повлиял, то ли политическая игра Верховной рады наскучила. Две недели назад нардепы провалили голосование об отставке министра. Сегодня вопрос о повторном обсуждении саботировал комитет. Климкин решил не ждать парламентского разрешения.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", — заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Уйти просто так у министра, похоже, не получится. Владимир Зеленский требует привлечь его к ответственности. Украинского президента возмутило, что неделю назад Климкин не поставил его в известность о полученной от российского МИД ноты, которая касалась возможности освобождения украинских моряков. Зеленский об этом узнал из Интернета.

"Учитывая то, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого прошу проинформировать", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем сам Владимир Зеленский готовится к переезду. Офис главы государства намерены перенести с Банковой улицы в здание Украинского дома, в котором когда-то, кстати, был музей Ленина. Уже готов проект: интерьер в стиле лофт, стены между кабинетами будут стеклянными, прямо в здании посадят деревья и разобьют фонтан, а еще сделают спортзал, кафе и целый этаж под парковку.

Сейчас в Украинском доме регулярно проходят ярмарки, фестивали, конференции и благотворительные концерты. Последние этажи заняты экспонатами музея Киева: археологические находки, мебель, газеты — 300 тысяч единиц. Хранители явно не в восторге от перспектив переезда.

- Вы представляете, как все это упаковать? А вещи, а инвентарь? Меня аж трясет.

Состояние здания запущенное. Потратить на реконструкцию команда Зеленского собирается по предварительной смете около 11 миллионов долларов. Уверяют: ни копейки из бюджета, все исключительно частные инвестиции. Здание на Банковой намерены сделать художественной галереей.