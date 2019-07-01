Паводок в Сибири и цены на топливо: правительство разработало план действий

Не позднее 3 июля правительство, а также власти Иркутской области должны доложить президенту о выполнении поручений о помощи людям в зоне паводка. Владимир Путин дал их по итогам совещания в Братске. Глава государства распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, обеспечить их пунктами временного размещения и питьевой водой, установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости и наладить систему оперативного информирования о развитии ситуации. Отдельный пункт поручений, разумеется, касается жилья. Задачи, поставленные президентом, сегодня обсуждали на заседании правительства. Уже выделены деньги, необходимые для ликвидации последствий стихии в Иркутской области. При этом тема помощи пострадавшим стала лишь одним из острых вопросов.

От оперативности принятых решений сейчас зависят жизни и судьбы. 2 июля ровно в 18:00 четкий план действий — как восстановить то, что полностью разрушено — будет лежать на столе у премьер-министра. 3 июля о ходе исполнения доложат президенту. Первоочередное — адресная помощь.

"Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы. К сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования. Деньги в область уже поступили. Первые выплаты уже начались. Нужно, естественно, самым внимательным образом следить за тем, чтобы все эти выплаты были доведены до всех получателей", — заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Из резервного фонда для начала выделят 862 миллиона рублей. Данные о пострадавших меняются ежечасно.

"На сегодняшний день пока адресную помощь получили 300 семей, и мы договорились, что около 3000 человек до конца дня такую помощь получат. Сейчас в списке 8,5 тысячи граждан, которые должны будут получить эту помощь", — говорит Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ.

83 населенных пункта затоплено, 750 человек пострадали — это данные Комиссии по ликвидации последствий наводнения. По словам ее руководителя, ущерб еще предстоит оценить. Тех, кто остался без крова, нужно обеспечить жильем.

"Никто расслабляться не должен", — указывает Дмитрий Медведев.

Еще один важнейший вопрос, требующий правительственного контроля, цены на топливо. Сегодня прекратило действие временное — сроком на год — соглашение между антимонопольной службой, профильными ведомствами и нефтяными компаниями о необоснованном повышении цен. Что дальше?

"Вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность в том, что нам удастся выдержать те параметры, которые намечены на долгосрочный период", — объясняет Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.

Сдерживать цены будут законодательно утвержденные налоговые механизмы. Если экспортная стоимость бензина или дизеля выше внутренней, нефтяным компаниям компенсируют разницу. Если наоборот — делиться с государством придется самим нефтяникам. Средняя оптовая цена — это такой рыночный маркер — будет снижена.

"Экономический механизм регуляции — это хорошо. Но если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь в отсутствии соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится", — пообещал глава правительства.

Фискальные методы вместо ручного управления: в правительстве уверены, что это сработает.