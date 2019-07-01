Контрафакту осталось жить полгода: покупателей и заемщиков больше не обманешь
С 1 июля в жизни россиян многое меняется. Ужесточаются правила выдачи микрокредитов, контрафактная обувь выходит из тени, а молоко в магазинах теперь можно легче отличить от двойников. Зачем все эти перемены?
С июля микрофинансовые организации смогут выдавать займы гражданам не более чем под 1 процент в день, то есть не более чем под 365 процентов годовых. Сумма теперь должна указываться в квадратной рамке — шрифтом максимального размера из используемых на этой странице. Площадь рамки — не менее пяти процентов площади документа.
"Нужно обращать внимание на условия, на которых вы заключаете договор займа. Эти условия займа присутствуют на первой странице стандартного договора, который вы подписываете с микрофинансовой организацией. В верхнем правом углу данного договора отражается стоимость заимствования", — подчеркивает, обращаясь к потенциальным заемщикам, директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.
И еще одно важное новшество. Чтобы кредиты граждан не росли как снежный ком, долговая нагрузка теперь строго ограничена. Максимальный размер выплат, которые кредитор может потребовать с заемщика — не может больше чем в 2 раза превышать сумму займа.
Если, например, вы взяли микрозайм 10 000 рублей — вернуть нужно будет не больше 30 000. Из них — 10 000 первоначальный долг, а 20 000 — начисленные проценты, штрафы, пени и иные платежи. Так будет до января 2020 года, а с Нового года порог еще больше снизится. Выплаты — максимум в полтора раза больше самого долга.
Пока в магазинах лишь пробные промаркированные партии. Квадратный код находим на упаковке.
Для того, чтобы считать этот код, нужно открыть приложение "Честный знак" и сосканировать.
Приложение подтверждает: товар подлинный. Показывает цвет, размер, дату производства, а в описании товара — кем и из чего произведена эта конкретная пара. Наносить такой код теперь обязаны и отечественные, и зарубежные производители, если товар поставляется в Россию.
— Если на границу приходит товар без маркировки, его не пустят на российскую территорию?
"Да, конечно, — подтверждает директор по продукту обувной компании Сергей Манышев. — Маркировка должна наноситься до момента пересечения через границу — либо на фабрике, либо на внешних складах перед отправкой на территорию РФ".
— Можно коробки-то оставить, а туфли туда другие положить?
"Если маркировку наносить непосредственно на саму продукцию — возможные нюансы стираются, но это гигиенические особенности", — отвечает специалист.
Главная цель — борьба с контрафактом. Жить ему осталось чуть больше полугода.
К 1 марта вступит проект в полную силу, и продукция без маркировки будет выводиться из оборота.
"Игроки, которые были вне закона, в какой-то нелегальной серой зоне, просто уйдут с рынка. И легальные игроки получат всех их клиентов к себе. В перспективе одного и более года маркировка должна привести к снижению стоимости товара", — заверяет замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Сегодня проверяли не только обувь, но и молочную продукцию, а точнее новые требования к ее размещению на полках. Но, к сожалению, результат не удовлетворительный.
Вместе с директором департамента исследований Роскачества отправляемся в ближайший супермаркет. С сегодняшнего дня молочная продукция с заменителем молочного жира должна выставляться отдельно от той, в которой суррогата нет. На некоторых ценника видим аббревиатуру БЗМЖ — без заменителя молочного жира. Но тут же под общей вывеской "Молочная продукция" находим то, что находиться здесь не должно.
"Мы видим, что на нижней полке хранится продукт, который называется десерт. Но в данном продукте содержится заменитель молочного жира. Он должен храниться на отдельной полке. И полка должна быть промаркирована – "Продукты с заменителем молочного жира". А здесь вообще такой полки нет! К сожалению, в данном магазине такой полки мы не увидели", — констатирует директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.
О новых требованиях было известно давно. Для того, чтобы подготовиться, времени было достаточно.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Наводнение в Иркутской области
- Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом
- Россия предлагала США обменять Ярошенко
- Зеленский собирается наказать главу МИД Климкина
- Новые правила продажи молочных продуктов
Самое читаемое
-
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
- Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее
- Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
- Жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
- Элтон Джон назвал лицемерием слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- Названы самые популярные в России дизельные автомобили
- Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников
- ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии
- Кофе поможет сбросить вес
- Кухню и собак, но не полы и мебель: что мыть в квартире для защиты от бактерий
- Моя крепость: как жилье влияет на наше эмоциональное благополучие
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера бамбуковых медведей
- На Клязьминском водохранилище обнаружили крокодила
- Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево
- Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети
- Фото еды из столовой школьного лагеря обернулись травлей вожатой
- Российские геймеры стали третьими на турнире по киберспорту в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке