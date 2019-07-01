Контрафакту осталось жить полгода: покупателей и заемщиков больше не обманешь

С 1 июля в жизни россиян многое меняется. Ужесточаются правила выдачи микрокредитов, контрафактная обувь выходит из тени, а молоко в магазинах теперь можно легче отличить от двойников. Зачем все эти перемены?

С июля микрофинансовые организации смогут выдавать займы гражданам не более чем под 1 процент в день, то есть не более чем под 365 процентов годовых. Сумма теперь должна указываться в квадратной рамке — шрифтом максимального размера из используемых на этой странице. Площадь рамки — не менее пяти процентов площади документа.

"Нужно обращать внимание на условия, на которых вы заключаете договор займа. Эти условия займа присутствуют на первой странице стандартного договора, который вы подписываете с микрофинансовой организацией. В верхнем правом углу данного договора отражается стоимость заимствования", — подчеркивает, обращаясь к потенциальным заемщикам, директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

И еще одно важное новшество. Чтобы кредиты граждан не росли как снежный ком, долговая нагрузка теперь строго ограничена. Максимальный размер выплат, которые кредитор может потребовать с заемщика — не может больше чем в 2 раза превышать сумму займа.

Если, например, вы взяли микрозайм 10 000 рублей — вернуть нужно будет не больше 30 000. Из них — 10 000 первоначальный долг, а 20 000 — начисленные проценты, штрафы, пени и иные платежи. Так будет до января 2020 года, а с Нового года порог еще больше снизится. Выплаты — максимум в полтора раза больше самого долга.

Пока в магазинах лишь пробные промаркированные партии. Квадратный код находим на упаковке.

Для того, чтобы считать этот код, нужно открыть приложение "Честный знак" и сосканировать.

Приложение подтверждает: товар подлинный. Показывает цвет, размер, дату производства, а в описании товара — кем и из чего произведена эта конкретная пара. Наносить такой код теперь обязаны и отечественные, и зарубежные производители, если товар поставляется в Россию.

— Если на границу приходит товар без маркировки, его не пустят на российскую территорию?

"Да, конечно, — подтверждает директор по продукту обувной компании Сергей Манышев. — Маркировка должна наноситься до момента пересечения через границу — либо на фабрике, либо на внешних складах перед отправкой на территорию РФ".

— Можно коробки-то оставить, а туфли туда другие положить?

"Если маркировку наносить непосредственно на саму продукцию — возможные нюансы стираются, но это гигиенические особенности", — отвечает специалист.

Главная цель — борьба с контрафактом. Жить ему осталось чуть больше полугода.

К 1 марта вступит проект в полную силу, и продукция без маркировки будет выводиться из оборота.

"Игроки, которые были вне закона, в какой-то нелегальной серой зоне, просто уйдут с рынка. И легальные игроки получат всех их клиентов к себе. В перспективе одного и более года маркировка должна привести к снижению стоимости товара", — заверяет замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Сегодня проверяли не только обувь, но и молочную продукцию, а точнее новые требования к ее размещению на полках. Но, к сожалению, результат не удовлетворительный.

Вместе с директором департамента исследований Роскачества отправляемся в ближайший супермаркет. С сегодняшнего дня молочная продукция с заменителем молочного жира должна выставляться отдельно от той, в которой суррогата нет. На некоторых ценника видим аббревиатуру БЗМЖ — без заменителя молочного жира. Но тут же под общей вывеской "Молочная продукция" находим то, что находиться здесь не должно.

"Мы видим, что на нижней полке хранится продукт, который называется десерт. Но в данном продукте содержится заменитель молочного жира. Он должен храниться на отдельной полке. И полка должна быть промаркирована – "Продукты с заменителем молочного жира". А здесь вообще такой полки нет! К сожалению, в данном магазине такой полки мы не увидели", — констатирует директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

О новых требованиях было известно давно. Для того, чтобы подготовиться, времени было достаточно.