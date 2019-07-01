"Наследие времен Обамы": удастся ли России и США нормализовать отношения

Москва предлагает Вашингтону обменять находящегося в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко на кого-то из граждан США, содержащихся в заключении в России, а также вернуть нашу дипломатическую собственность. Об этом сегодня заявил заместитель главы МИДа Сергей Рябков. В дискуссионном клубе "Валдай" он обсуждал действия, которые могли бы хоть немного улучшить атмосферу в отношениях между странами. Пока отклика от Вашингтона нет. Хотя некоторая база для шагов навстречу друг другу, несомненно, имеется, особенно после переговоров президентов в Осаке. Например, по словам того же Рябкова, Россия разделяет позицию США о необходимости расширить круг участников договоренностей о ракетно-ядерном разоружении. Готова ли Америка хотя бы к нормальному разговору?

Глава Белого дома с саммита "большой двадцатки" в Осаке вернулся в Вашингтон в приподнятом настроении. Ждать похвалы от вечно недовольной прессы бессмысленно, потому Трамп сам похвалил себя в Twitter: "Так много удивительных событий произошло за три дня. Все, по крайней мере большинство из них, отлично подходят для США. Много было сделано!".

Одно из этих событий, конечно, переговоры с Владимиром Путиным. Встречу с российским лидером Трамп назвал прекрасной, добавив, что отношения между двумя странами должны развиваться.

С тем, что из тупика пришла пора выбираться, согласны по обе стороны Атлантики. Но как это сделать? New York Magazine в своей статье об итогах G-20 упоминает о "красных линиях", которые Трампу чертили все минувшие годы:

"Трамп заявил, что провел "грандиозные переговоры" с Путиным и призвал к расширению торговли между США и Россией даже несмотря на то, что его администрация ужесточила санкции против Москвы. Если бы Трамп добился того, что хочет, то есть, если бы интеллектуалы-аппаратчики из Вашингтона не продолжали блокировать его действия, санкции были бы уже отменены, а в Челябинске началось бы строительство Трамп-тауэр".

В российском МИДе не иронизируют. Идет ли речь о политике или торговле — важно сделать хотя бы первые шаги. Наши дипломаты предлагают следующее.

"Мы призываем наших американских коллег, начиная от резонансных гуманитарных случаев, освободите Ярошенко, поменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение венской конвенции, но в нарушение частного права", — заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

И дело Ярошенко, и захваченная российская дипломатическая собственность — это наследие времен Обамы. Российского летчика, которого в обход международных конвенций фактически выкрали из Либерии, осудили в США, бросив в тюрьму на двадцать лет. Обама своим указом выслал 35 российских дипломатов и, вопреки Венской конвенции, заблокировал доступ к двум загородным комплексам — на Лонг-Айленде и в штате Мэриленд. На сборы тогда отвели 24 часа. В общем в том, что касается России, Трампа тогда впервые начали связывать по рукам, а позже, напринимав санкции, пытались связать и нашу страну. Именно поэтому в МИДе о снятии ограничений просить никого не будут.

"Стоит начать этим заниматься, как во всех докладах, и закрытых правительственных, и открытых политологических, будет написано: "Вот, наконец-то, русские дрогнули и американская санкционная политика работает". Наоборот, нам надо проявлять максимальную жесткость неприятия всего этого, как абсолютно нелигитимного, незаконного, неприемлемого", — сообщил Сергей Рябков.

Впрочем, Сергей Рябков не питает иллюзий. В Америке новый предвыборный цикл, а значит всплывут и старые обвинения. Пока Трамп был в азиатском турне, свою кампанию дебатами в Майами начали демократы. Россию снова изображали как врага.

Сенатора Камалу Харрис, решившую побороться за номинацию с тяжеловесами вроде Байдена и Сандерса, многие назвали одним из лидеров этого первого тура.

"Россия вмешалась в выборы 2016 года. Это было нападение на нашу демократию, наши ценности. И шутки на эту тему показывают, что президент Трамп не имеет никакого уважения к своим обязанностям и своей роли как голоса Америки и ее ценностей", — заявила сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис.

Правда, понятие об американских ценностях за время работы пресловутой комиссии Мюллера сильно изменилось. Стоило другому кандидату от демократов Тулси Габбард несколько месяцев назад сказать два слова о нормализации отношений с Россией, как ее свои же соратники по партии тут же записали в агенты Москвы. Урок Тулси выучила — от нашего микрофона в Майами шарахалась как от огня.

У Габбард, и даже у Харрис пока мало шансов сменить Трампа в Белом доме, но жить в отравленной борьбой за него атмосфере сегодня приходится всем, кто на самом низком уровне сохраняет связи между странами или ведет дела. Еще одно предложение нашего МИДа к американским коллегам — разобраться с работой посольств — визу в США люди ждут почти по году.