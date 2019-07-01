Суд назначил Навальному 10 суток ареста

Блогеру Алексею Навальному назначены десять суток ареста. Соответствующее решение вынес Хорошевский суд Москвы, признав его виновным в участии 12 июня в несанкционированном марше, организованном в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Судья огласил вердикт, согласно которому Алексей Навальный виновен в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАп (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Блогер и его защитники намерены обжаловать данное решение, сообщает ТАСС.

Хорошевский суд ранее вернул материалы дела в отношении Навального в полицию в целях устранения недостатков, которые препятствовали его рассмотрению судом.

Несанкционированная акция в поддержку Голунова состоялась 12 июня в центре Москвы. Целью марша было освобождение журналиста, а также заявление министра внутренних дел России Владимира Колокольцева о невиновности корреспондента.

В акции участвовали, по данным МВД, около 1200 человек. Были задержаны более двухсот, в том числе и Алексей Навальный.